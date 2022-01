Avançados da Team of the Year FIFA 22 Ultimate Team já estão disponíveis

Os jogadores avançados da Team of the Year do FIFA 22 da EA Sports™ já estão disponíveis, por tempo limitado, no modo de jogo FUT (FIFA Ultimate Team) para a PlayStation®4 e PlayStation®5 e podem ser obtidos através da abertura de packs, pela habilidade do jogador, ou através de FIFA Points que podem ser adquiridos na PlayStation®Store.

A Team of the Year do FIFA 22 inclui como avançados Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain; França), com uma carta de 97, Robert Lewandoski (FC Bayern München; Polónia), com uma carta de 98 e Lionel Messi (Paris Saint-Germain; Argentina), também com uma carta de 98. A restante equipa chegará brevemente às consolas PlayStation®4 e PlayStation®5 no modo FIFA Ultimate Team.

De lembrar também que os jogadores de FIFA 22 na PlayStation® poderão comprar packs FUT para adquirirem novos jogadores e consumíveis que os podem ajudar a construir o seu clube e a melhorar a química da sua equipa, usando FIFA Points, que estão disponíveis para aquisição de forma segura na PlayStation®Store, ou Moedas que são ganhas no jogo disputando várias partidas, concluindo desafios ou vendendo jogadores no mercado de transferências.

Para os jogadores que ainda não adquiriram o título FIFA 22, este encontra-se disponível na PlayStation®Store, nas edições Standard para a PlayStation®4 por 69,99€, Standard para a PlayStation®5 por 79,99€ ou na Edição Ultimate PS™4 e PS™5 que, ao invés dos habituais 99,99€, encontra-se atualmente com 50% de desconto, até ao dia 1 de fevereiro, podendo ser adquirida por apenas 49,99€.