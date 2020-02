Aztez e Kingdom Come: Deliverance gratuitos na Epic Games Store

Aztez é um jogo de estratégia por turnos ambientado no tempo do império asteca e foi desenvolvido e publicado pela Team Colorblind em agosto de 2017.

Já Kingdom Come: Deliverance é um RPG de mundo aberto que foi desenvolvido pela Warhorse Studios e publicado pela Deep Silver para PlayStation 4, Xbox One e PC na sua versão física. A versão digital foi publicada pela Warhorse Studios. O jogo foi lançado em fevereiro de 2018.

Tendo conta na loja virtual, basta irem até à página dos jogos e fazer o pedido.

Após as 16 horas do dia 20 de fevereiro, Aztez passa a custar 19,99€ enquanto Kingdom Come: Deliverance 29,99€ na loja virtual.

Os jogos sucedem a Carcassonne e Ticket to Ride como jogos gratuitos da semana.



Autor: Filipe Silva