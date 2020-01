Back Then vence 5ª edição dos Prémios PlayStation Talents em Portugal

Back Then. É este o nome do projeto que venceu ontem o Prémio PlayStation® Talents para Melhor Jogo de 2019, na 5ª Edição dos Prémios PlayStation Talents em Portugal, uma iniciativa inédita no nosso país de apoio ao desenvolvimento de videojogos, que desafia estúdios portugueses a apresentarem os seus projetos para PlayStation®4. Isto significa que o título, desenvolvido pelo Outriders & RP Studios, terá agora a oportunidade de ver o seu jogo ser publicado para a PlayStation®4, que ultrapassou recentemente os 106 milhões de unidades vendidas.

O Prémio de Melhor Jogo de 2019 foi entregue ontem aos responsáveis pelo desenvolvimento de Back Then, pelas mãos da Diretora Geral da PlayStation Ibéria, Grécia, Mediterrâneo e Balcãs, Liliana Laporte, e pelo Diretor de Marketing da PlayStation Ibéria, Grécia, Mediterrâneo e Balcãs, Jorge Huguet, numa cerimónia que decorreu no espaço Suspenso, em Lisboa.

Para além da oportunidade de ver o seu jogo publicado para a PlayStation®4, que já vendeu mais de 106 milhões de unidades em todo o mundo, importa realçar que o vencedor do Prémio PlayStation® Talents para Melhor Título de 2019 em Portugal, terá ainda acesso a um prémio monetário no valor de 10.000€ para apoiar o financiamento do desenvolvimento do videojogo, a kits de desenvolvimento PS4®, a um espaço físico para trabalhar durante 10 meses em Lisboa, e também a uma campanha promocional nos canais próprios da PlayStation® no valor de 50.000€.

Back Then é um jogo narrativo de exploração na primeira pessoa, onde a ação decorre num lar de idosos e se vive a história através dos olhos de um doente de Alzheimer numa cadeira de rodas.

De salientar que, para além do Prémio PlayStation® Talents para Melhor Jogo de 2019, Back Then venceu ainda o Prémio PlayStation® Talents Especial Games for Good, que foi entregue aos elementos do Outriders & RP Studios pelas mãos de Bruno Silva, professor no IADE, Faculdade de Design, Tecnologias e Comunicação da Universidade Europeia. O Prémio PlayStation® Talents Especial Games for Good, que foi atribuído este ano pela primeira vez, é o resultado de uma parceria com o evento criado e organizado pelo IADE, e premiou o jogo finalista que melhor incorporou temáticas de responsabilidade social no seu conceito, contribuindo para um diálogo aberto sobre problemas reais da nossa sociedade e do nosso mundo.

Durante a cerimónia de entrega de prémios, que foi apresentada pelo ator Diogo Valsassina, foram também conhecidos os vencedores das categorias de Melhor Jogo Infantil, Melhor Arte, Jogo Mais Inovador, Melhor Narrativa, Melhor Jogo para a Imprensa e Melhor Utilização das Plataformas PlayStation.

Conhece, em baixo, os nomeados e os vencedores de cada uma das categorias:

Nomeados para Prémio Imprensa (Prémio entregue por João Lopes e Nuno Casaca, da equipa PlayStation Portugal);

Outriders & RP Studios com Back Then;

Protolith com Blattaria;

Team Chronos com Chronos;

Biga Forti com Prism Seekers (vencedor);

Nomeados para Melhor Jogo Infantil (Prémio entregue pelo Dr. Ruy de Carvalho, Presidente da Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia)

Not a Game Studio com Controller King (vencedor);

AstralShift com Little Goody Two Shoes;

ImaginationOverflow com Oirbo;

Biga Forti com Prism Seekers;

Nomeados para Melhor Arte (Prémio entregue por Rogério Ribeiro, do Fórum Fantástico)

Protolith com Blattaria (vencedor);

Team Chronos com Chronos;

AstralShift com Little Goody Two Shoes;

Biga Forti com Prism Seekers;

Nomeados para Jogo Mais Inovador (Prémio entregue por Bernardo Gaeiras, do FabLab Lisboa)

Outriders & RP Studios com Back Then;

Team Chronos com Chronos (vencedor);

Not a Game Studio com Controller King;

Massive Galaxy Studios com FTW: For the Warp;

Nomeados para Melhor Utilização das Plataformas PlayStation® (Prémio entregue por Marco Bettencourt, responsável pelo desenvolvimento de KEO, vencedor da 4ª edição dos Prémios PlayStation®Talents em Portugal)

Lewk Inc. com Closer to Me;

Not a Game Studio com Controller King;

Otter Space Studio com Lost Transmission;

Biga Forti com Prism Seekers (vencedor);

Nomeados para Melhor Narrativa (Prémio entregue por Filipe Homem Fonseca, argumentista, dramaturgo, escritor, humorista, músico e realizador)

Outriders & RP Studios com Back Then;

Team Chronos com Chronos;

Lewk Inc. com Closer to Me;

AstralShift com Little Goody Two Shoes (vencedor);

Nomeados para Prémio Especial Games for Good (Prémio entregue por Bruno Silva, professor no IADE, Faculdade de Design, Tecnologias e Comunicação da Universidade Europeia)

Outriders & RP Studios com Back Then (vencedor);

Nomeados para Melhor Jogo de 2019 (Prémio entregue por Liliana Laporte, Diretora Geral da PlayStation Ibéria, Grécia, Mediterrâneo e Balcãs, e Jorge Huguet, Diretor de Marketing da PlayStation Ibéria, Grécia, Mediterrâneo e Balcãs)

Outriders & RP Studios com Back Then (vencedor);

Team Chronos com Chronos;

Massive Galaxy Studios com FTW: For the Warp;

Biga Forti com Prism Seekers;

De recordar que estes projetos foram os escolhidos de entre mais de 50 candidaturas, de onde saíram 10 finalistas:

Back Then dos Outriders & RP Studios;

Blattaria do estúdio Protolith;

Chronos da Team Chronos;

Closer to Me do estúdio Lewk Inc.;

Controller King de Not a Game Studio;

FTW: For The Warp dos Massive Galaxy Studios;

Little Goody Two Shoes do estúdio AstralShift;

Lost Transmission do Otter Space Studio;

Oirbo do estúdio ImaginationOverflow;

Prism Seekers do estúdio Biga Forti;

De destacar ainda a presença, nesta cerimónia, de alguns representantes dos projetos vencedores das edições anteriores dos Prémios PlayStation®Talents em Portugal, nomeadamente, Strikers Edge (vencedor da 1ª edição, em 2015), VRock (vencedor da 2ª edição, em 2016), Out of Line (vencedor da 3ª edição, em 2017) e KEO (vencedor da 4ª edição, em 2018).

De salientar também que, durante esta cerimónia de entrega dos Prémios PlayStation® Talents 2019, foi ainda anunciado que, a PlayStation® Portugal irá organizar uma Game Jam Online entre os próximos dias 7 e 9 de fevereiro, totalmente dedicada a Dreams, que chega em exclusivo à PS4 no dia 14 de fevereiro, na qual todos criadores e fãs do jogo serão desafiados a apresentar as suas criações. As melhores receberão prémios e serão apresentadas num evento, em Lisboa, no dia 12 de fevereiro, que contará também com a presença de representantes da Media Molecule. Mais detalhes serão anunciados até ao final desta semana nos canais oficiais da PlayStation Portugal.