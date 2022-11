Banda sonora de Need for Speed Unbound promete fazer estragos

Hora de recuperar os motores e ligar o bass. A Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) e a Criterion Games™ anunciaram a sua banda sonora única para Need for Speed™ Unbound — lançada em todo o mundo a 2 de dezembro. Construída para bater em qualquer corrida de rua, a banda sonora com curadoria de Need for Speed Unbound apresenta artistas globais dos mundos da música eletrónica e do hip-hop. Apresentando uma gama de talentos globais, como A$AP Rocky, Brodinski, SCH, Lous e os Yakuza, Alina Pash, Slikback, Villano Antillano, The Synaptik, COUCOU CHLOE, Balming Tiger e Shirin David, a extensa lista de faixas dá aos jogadores de todo o mundo a capacidade de descobrir novos artistas enquanto vagueiam pelas ruas de Lakeshore. Pela primeira vez em Need for Speed, os jogadores também podem personalizar os seus carros com decalques de uma seleção de artistas musicais em destaque na banda sonora.

Artista multi-hifenizado, empresário, ator e ícone de moda, A$AP Rocky e a sua agência criativa AWGE estrearam a sua nova faixa "Sh*ttin' Me" no trailer de revelação Need for Speed Unbound e será uma faixa exclusivamente licenciada no jogo. A faixa "Sh*ttin' Me" de A$AP Rocky e videoclipe estreará na sexta-feira, dia 2 de dezembro. A banda sonora apresenta canções de artistas da AWGE, incluindo Kelvin Krash, slowthai, Smooky MarGielaa, Thoto e ICYTWAT, além dos favoritos de máfia de A$AP e A$AP Ant e A$AP Ferg.

A$AP Rocky aparece no jogo como o líder dos Takeover Events, um novo modo de direção de precisão rejogável que reúne a comunidade para dominar partes da cidade e celebrar a direção com estilo e velocidade puras.

Quando os jogadores não estão a competir com artistas emergentes, podem mergulhar na partitura original de mistura de género composta por Brodinski, o produtor francês de eletrónica e hip-hop e fundador da marca francesa Bromance Records. Brodinski formou uma estreita relação com a comunidade de rap subterrâneo em Atlanta e dedicou a sua carreira a orientar e promover os jovens e talentosos rappers da região. As suas colaborações com Tohji, JMK$ e Peewee Longway também estão em destaque na banda sonora Need for Speed Unbound. Podes ouvir a partitura original de Brodinski no Spotify a partir de 2 de dezembro.