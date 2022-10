Bandai Namco anuncia aumento do investimento na Limbic Entertainment

Seguindo a sua estratégia para acelerar as capacidades de desenvolvimento ocidentais, a Bandai Namco Europe S.A.S. anunciou hoje que aumentou o seu investimento na Limbic Entertainment GmbH, adquirindo uma participação maioritária do estúdio alemão. Este acordo prossegue a estratégia de conteúdo da Bandai Namco Europe com o objetivo de criar uma parte significativa de negócio fora do Japão, enquanto alarga o portfólio de editores de renome.

"Este investimento é muito mais do que uma jogada estratégica para a Bandai Namco. Com o Stephan, o Alex e as suas equipas, partilhamos os mesmos valores e paixão pelos jogos. Nos últimos 3 anos, trabalhámos em conjunto na criação de novos IPs. ", comentou Arnaud Muller, CEO da Bandai Namco Europe. O primeiro jogo Park Beyond será lançado em 2023, mas há muito mais para vir. Este investimento é apenas a continuidade da nossa relação existente, e vamos ajudar a Limbic a tornar-se a nova referência em jogos de estratégia e simulação. ".

Fundada em 2002 por Stepha Winter e Alexander Frey, a Limbic Entertainment desenvolveu mais de 20 títulos com o seu mais recente jogo, Park Beyond, como o primeiro jogo da parceria com a Bandai Namco Europe, lançado em 2023. Sediado em Langen, Alemanha, o estúdio, conhecido pela sua experiência em jogos de estratégia e simulação, é composto por 90 desenvolvedores talentosos e experientes, e tem mais de um título inesperado atualmente em desenvolvimento.

"Com a Bandai Namco temos muita sorte em ter um parceiro que partilhe os nossos objetivos, valores e compromisso para desenvolver títulos incríveis. Trabalhar em conjunto até agora já mostrou a confiança e o respeito mútuo que caracteriza a nossa relação." acrescentou Stephan Winter, Cofundador e CEO da Limbic Entertainment "Solidificar esta ligação dá-nos a oportunidade de aumentar o nosso jogo - planear ainda mais ambiciosamente e trazer a Limbic Entertainment para o próximo nível."

Esta participação maioritária permitirá ao estúdio tirar o máximo partido de todos os conhecimentos de back office, publicação e distribuição da Bandai Namco Europe.