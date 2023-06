Bandai Namco anuncia Sand Land: Novo RPG de ação a caminho

A editora e desenvolvedora líder de videogames Bandai Namco Europe anunciou hoje SAND LAND, um novo RPG de ação baseado na obra-prima de Akira Toriyama, criador de DRAGON BALL e DR. SLUMP. O jogo está a ser desenvolvido pela ILCA Inc. SAND LAND foi revelado na transmissão ao vivo do Summer Game Fest deste ano "Kickoff Live" e está a chegar à PlayStation 4, PlayStation®®5, Xbox Series X|S e PC via STEAM.®

Mergulha num mundo deserto onde humanos e demónios sofrem com uma extrema escassez de água. Joga como e assiste ao Fiend Prince, Beelzebub, Sheriff Rao, e ao demónio Thief partirem numa aventura em busca de uma Primavera Lendária escondida no deserto. Apresenta-se como um " super evil fiend ", Belzebu tem um coração puro como uma criança, mas tem força sobre-humana e habilidades telepáticas. Rao, um xerife de uma cidade pequena, procura ajuda de demónios para salvar toda a Sand Land da escassez de água. Thief, um velho demónio sábio com habilidades de roubo também acompanha Belzebu e Rao na sua aventura.

Ao jogarem como Belzebu, os jogadores poderão explorar um vasto mundo acompanhado pelo seu improvável grupo de demónios e humanos. Seja a deslocarem-se em vários veículos ou viajar a pé, os jogadores vão encontrar perigos, bem como personagens úteis que encontram no vasto deserto enquanto descobrem os muitos segredos de SAND LAND. O combate veicular e de personagens é uma grande parte da ação no jogo. Os jogadores terão acesso a uma variedade de veículos que podem personalizar e equipar com loadouts para atravessar o deserto, superar obstáculos e enfrentar uma variedade diversificada de inimigos poderosos.

SAND LAND é uma manga popular criado em 2000 por Akira Toriyama, o autor de DRAGON BALL e Dr. Slump, que ganhou popularidade mundial desde sua publicação. Num mundo desértico onde demónios e humanos sofrem com a escassez extrema de água, Belzebu, o Fiend Prince, e Rao, um xerife de uma cidade pequena, formam uma dupla e partem numa aventura em busca de uma fonte de água escondida. Em dezembro de 2022, foi anunciado o projeto SAND LAND, onde vários parceiros se uniram para trazer este clássic IP de manga para transmedia. O projeto começou com a coprodução de um filme de anime pelo Sunrise Studio da Bandai Namco Filmworks, Kamikazedouga Co. Ltd., and ANIMA Inc, seguido pela revelação oficial do jogo SAND LAND em junho de 2023.