A Bandai Namco Europe anunciou esta sexta-feira que Baten Kaitos I & II HD Remaster já está disponível para a Nintendo Switch. A coleção dará aos jogadores a oportunidade de experimentarem as jornadas emocionais de Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean e Baten Kaitos Origins, que foram originalmente lançadas para o Nintendo GameCube.

A série Baten Kaitos apresenta mecânicas distintas de RPG baseadas em cartas que permitem decisões em frações de segundos, que aproximam os participantes da vitória. Em cada título, os jogadores vão assumir o papel de um Guardian Spirit e vão guiar o protagonista e companheiros através de aventuras únicas em cada jogo:

· Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean conta a história de Kalas que, enquanto procura vingança pela morte de seu irmão e avô, conhece Xelha e ambos embarcam numa jornada para derrotar o Império Alfard.

· Baten Kaitos Origins passa-se há 20 anos antes dos eventos do primeiro jogo. A história envolve Sagi, um "spiriter" que tem uma conexão com os Guardian Spirit e que faz parte do Dark Service, uma unidade de elite do Império Alfard. Sagi parte numa jornada para limpar o seu nome depois de ser incriminado e desvendar os segredos do império.

Baten Kaitos I & II HD Remaster melhora a jogabilidade dos jogos originais com novos recursos. A remasterização inclui uma configuração "Instant KO" que permitirá aos jogadores derrotar o inimigo num único ataque, um grande aumento nas velocidades de jogo e na batalha e uma configuração "No Encounters" que permitirá aos jogadores evitar batalhas, juntamente com novas configurações adicionais que suportam a progressão do jogo.

Além do lançamento Baten Kaitos I & II HD Remaster, os jogadores agora podem desfrutar das bandas sonoras de ambos os jogos em serviços de distribuição digital, como iTunes, Apple Music ou Spotify ou YouTube. A banda sonora de Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean está disponível aqui, enquanto a banda sonora de Baten Kaitos Origins está disponível aqui.