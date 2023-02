Battlefield 2042: Atualização de desenvolvimento da 4ª temporada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Hoje, a equipa de Battlefield 2042 lançou a mais recente atualização de desenvolvimento, que fornece aos fãs um resumo de tudo o que virá na Season 4: Eleventh Hour - disponível gratuitamente para todos os jogadores a partir de 28 de fevereiro.Apresentado pelo responsável de comunidade da DICE, Tom Straatman, e pela produtora associada Alexia Christofi, o vídeo fornece um mergulho profundo no novo mapa Flashpoint, a adição da Specialist em reconhecimento Camila Blasco e seu dispositivo de infiltração X6, bem como um resumo sobre o novo veículo, armas e gadgets. Além disso, o episódio contém clipes de jogabilidade, nunca vistos, da equipa de desenvolvimento para mostrar o novo conteúdo.O vídeo também mostra as últimas da série de versões evoluídas e retrabalhadas dos mapas de lançamento de Battlefield 2042, desta vez com Discarded, disponíveis mais tarde na 4ª temporada. Por fim, os jogadores também podem ter uma antevisão da nova arte conceitual que retrata o que vem para a 5ª temporada.