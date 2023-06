Battlefield 2042: Atualização disponível para download na próxima semana

Hoje, a equipa de Battlefield 2042 anunciou que a Update 5.1 estará disponível para download na próxima semana em todas as plataformas, com foco nas melhorias e para melhorar a experiência do jogador no jogo.Além disso, o próximo Evento Sazonal foi confirmado para julho, e apresenta a misteriosa Legião Arkangel e uma coleção de novos cosméticos para adquirir!– Continuam a adições do início da Season 5, M39 EMR e SVD recebem acessórios All-Out Warfare.- Agora haverá um aviso ao tentar spawn em veículos a partir da tela de implantação, indicando se o veículo tem baixa saúde restante. A capacidade de spawn a pé com o CAV-Brawler foi restrita para evitar mortes desnecessárias de jogadores também!