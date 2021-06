Battlefield 2042 chega em outubro com batalhas de 128 jogadores

Tal como estava previsto, a Electronic Arts e a DICE levantaram, esta quarta-feira, o véu sobre o novo capítulo da série Battlefield. Conhecido como Battlefield 2042, o atirador na primeira pessoa tem chegada ao mercado agendada para 22 de outubro no PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Tal como o nome indica, a nova iteração da série vai abandonar os períodos históricos dos capítulos mais recentes e terá como pano de fundo um futuro próximo dizimado por desastres provocados pelo aquecimento do planeta e que provocaram uma crise humanitária, agudizada pela guerra aberta entre os Estados Unidos e a Rússia.

Ao contrário do que é habitual, Battlefield 2042 não vai apresentar uma campanha a solo – a narrativa vai ser apresentada pelos Specialists, personagens que vão complementar o sistema de classes habitual -, preferindo focar-se na oferta ao nível dos modos multijogador. Prometidas estão batalhas com 128 jogadores no PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S – número que, por limitações técnicas, vai ser reduzido para 64 na PlayStation 4 e Xbox One.

Para além dos mapas de maiores dimensões da história da série Battlefield, estes vão também contar com condições meteorológicas, como tornados e tempestades de areia, que vão alterar o aspeto do cenário durante as partidas.

Apesar da ausência de um modo Battle Royale, o novo título contará com o regresso dos modos Conquest e Breakthrough, incluídos na chancela All-Out Warfare, bem como um novo modo chamado Hazard Zone que será assente em equipas. A DICE confirmou também um terceiro modo multijogador que apenas será revelado no próximo mês.

Mais detalhes sobre Battlefield 2042 vão ser apresentados a 22 de julho, no evento EA Play.