Battlefield 2042 disponível gratuitamente na Steam

Battlefield 2042 já está disponível para todos os jogadores da Steam gratuitamente! Os jogadores agora podem entrar na guerra total do jogo sem custo extra até 16 de março.

Com o recente lançamento da Season 4: Eleventh Hour, não há melhor momento para novos jogadores do Steam conferirem Battlefield 2042 e suas quatro temporadas de novos mapas, specialists, armas e muito mais. Esta oferta também vem logo após o Retorno ao Sistema de Classes, que cria um papel mais estruturado e compreensível com o qual os jogadores estão mais familiarizados no Campo de Batalha. Quatro classes clássicas e familiares - Assault, Recon, Support, e Engineer - regressam, juntamente com melhorias de armas, balanceamento, melhorias audiovisuais, bem como um retrabalho do mapa Breakaway.