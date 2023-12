Battlefield 2042: Evento Holiday Protocol começa amanhã e vai até 9 de janeiro de 2024

A equipa de Battlefield 2042 anunciou esta segunda-feira que o último evento do jogo, Holiday Protocol, começa amanhã [terça-feira], 12 de dezembro, e irá até 9 de janeiro de 2024. O novo evento está disponível em todas as plataformas como parte da 6.ª temporada: Dark Creations.

Cada uma das quatro semanas do Holiday Protocol contará com uma holiday-themed Weekly Experience, incluindo quatro modos diferentes e criações populares da comunidade. As recompensas semanais serão desbloqueáveis através da jogabilidade, os jogadores que entrarem durante as Semanas 2, 3 e 4 também vão ganhar recompensas de login. Além disso, o Portal do Battlefield também contará com as suas próprias experiências semanais por tempo limitado para os jogadores conferirem!