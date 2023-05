Battlefield 2042: Evolução das Vault Weapons, Dev Notes Blog & Podcast

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nas próximas semanas, a equipa de Battlefield 2042 vai discutir várias mudanças e melhorias na 5ª temporada.

Esta semana, a equipa está a começar a conversa com um foco maior nas Vault Weapons.

Na Temporada 5, os jogadores vão ver as Vault Weapons com novos acessórios adaptados, skins personalizáveis e melhorias para equilibrar as mudanças.

Além disso, a equipa de Battlefield 2042 partilhou o podcast Evolving Vault Weapons, o mais recente da sua série de mergulhos profundos "Inside Battlefield". Apresentado pelo Community Manager da DICE Community, Tom Straatman. Confere no Spotify, Google ou Apple Podcasts.