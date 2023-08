Hoje, a equipa de Battlefield 2042 lançou a última atualização de desenvolvimento e detalhe detodo o conteúdo empolgante reservado para o shooter.

Apresentado pelo Community Manager da DICE, Tom Straatman, e pelo produtor Bruce Brodie, o vídeo mergulha num primeiro olhar na 6ª temporada - que chegará em outubro de 2023 - e seu novo mapa, bem como uma introdução ao Redux, onde os jogadores podem experimentar seus momentos favoritos de jogabilidade de Battlefield 2042 entre o final da 5ª temporada e o início da 6ª temporada.

A partir de 29 de agosto e com duração de seis semanas, Battlefield 2042: Redux dará aos jogadores a oportunidade de se envolverem novamente e colherem recompensas semanais. Os jogadores encontrarão novas maneiras de jogar em seus mapas e modos favoritos, que incluem Rush Chaos XL, Tactical Conquest, Breakthrough Chaos, Conquest Assault e Shutdown - bem como muito caos no verdadeiro estilo Battlefield.

As recompensas no Redux vão desde novos conteúdos, como skins de personagens, veículos e armas, até conteúdos anteriores da Loja que agora se tornam ganhos. Juntamente com modos e recompensas atualizados, os jogadores podem antecipar melhorias na Quality of Life, incluindo um novo Codex para aqueles que querem aprender mais sobre o World of 2042.