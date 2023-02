Battlefield 2042 leva a luta às paisagens rochosas da África do Sul

Electronic Arts e a equipa Battlefield™ revelaram hoje a 4ª Temporada de Battlefield™ 2042: ELEVENTH HOUR. Disponível a 28 de fevereiro, esta temporada traz uma série de novos conteúdos para o jogo, incluindo um novo mapa, Specialist, armas, veículo e muito mais, incluindo 100 novos níveis de conteúdo do Battle Pass. Estas adições de conteúdo central estarão disponíveis para todos os jogadores como parte do nível Free do Battle Pass de Battlefield 2042*; itens cosméticos adicionais podem ser obtidos através de uma versão Premium do Battle Pass**.Na 4ª Temporada, Battlefield muda-se para a África do Sul com jogadores a lutarem frente a frente no novo mapa, Flashpoint. As paisagens rochosas da região permitem que os veículos circulem e se protejam do lado de fora, enquanto os amplos espaços internos - incluindo um túnel subterrâneo - farão com que os jogadores se envolvam em combates corpo a corpo a pé e em veículos.A nova Specialist de Battlefield 2042 é especialista em emboscadas, Camila "Blasco", que pode usar o seu treino de reconhecimento e equipamento tático personalizado para se mover pela paisagem sem alertar qualquer tecnologia baseada em movimento. O seu dispositivo de infiltração X6 impede bloqueios de dispositivos hostis, interfere com a tecnologia de deteção ativa e cria zonas mortas, identificando e revelando tecnologia inimiga dentro do seu alcance até ser destruída ou desativada.O plantel da 4ª temporada também contará com um arsenal de novas armas, um novo veículo e gadget. A nova ação de curto alcance, a bomba Super 500 Shotgun Sidearm é compacta e destinada a quebrar para fins de violação – mas também pode ser adaptada para um combate de trimestre extremamente próximo. O RM68 é uma espingarda de assalto adaptável carregada com um silenciador incorporado, que oferece contrapeso para uma maior estabilidade e controlo de recuo. O AC9 SMG leve tem ergonomia especial do recetor para maximizar o controlo em trocas rápidas de hipfire. O novo RPT-31 LMG tem uma baixa taxa de fogo, rondas pesadas de impacto, uma velocidade de bala muito rápida e um acessório único de "flip-scope". Para além destas armas, os explosivos pegajosos do dispositivo de lançamento de explosivos SPH são capazes de se ligar a jogadores, objetos e veículos, tornando-o a ferramenta de destruição perfeita e arma de combate anti-infantaria.Os jogadores em breve poderão atravessar espaços pequenos e proteger soldados no novo veículo, o CAV-Brawler. Funciona como um spawner da equipa e permite que os aliados apareçam ao lado do veículo, mesmo quando este está< cheio. Este veículo manobrável do tipo IFV é completo com deteção ativa de ameaças e um sistema de defesa aproximado que lança granadas em todas as direções, e combate os fios de infantaria nas proximidades.Os jogadores podem continuar a definir o seu papel no campo de batalha na 4 ª Temporada com a mais recente atualização do Sistema de Classe, que atribui Specialists a uma das quatro classes clássicas e familiares: Assault, Engineer, Recon e Support. O Sistema de Classes também redefine as engrenagens e equipamentos a que os Specialists terão acesso, criando um papel mais estruturado e compreensível para os jogadores. Além disso, os jogadores também podem esperar ver uma versão re-trabalhada do mapa descartado ainda esta temporada, com melhores linhas de visão e visibilidade, variedade de cobertura para melhorar o combate de infantaria, melhores pontos de controlo, áreas inteiramente novas no mapa e muito mais. Mais detalhes sobre o re-work serão partilhados na próxima Atualização de Desenvolvimento em breve.