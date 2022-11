Battlefield 2042 Temporada 3: Escalation é lançado hoje

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Hoje marca o lançamento da Temporada 3 de Battlefield™ 2042: Escalation. Traz muitos conteúdos de alta potência, orientados para a guerra terrestre para o jogo, a Season 3 inaugura um novo mapa, Specialist, arma, veículo e 100 níveis de conteúdo do Battle Pass. As adições de conteúdo sonoro incluem o novo Specialist, armas, cosméticos e muito mais – todos disponíveis para os jogadores como parte da pista free tier em Battlefield 2042's Battle Pass*. Itens cosméticos adicionais são ganhos através de uma versão Premium do Battle Pass**.

Na 3ª temporada, a luta está a ser levada para o deserto indomável da Suécia no novo mapa Spearhead. Espalhadas ao longo do terreno estão instalações de fabricação semi-automatizadas de armamento de alta tecnologia. Os jogadores terão que navegar de perto e tomar decisões táticas para alcançar a vitória – reforçada pelo poder de fogo introduzido nas novas armas da terceira temporada.

Altos danos e mais apostas táticas são o nome do jogo com as armas da 3ª temporada. O Rorsch Mk-4 Railgun apresenta múltiplos modos de disparo num pacote de ponta; os jogadores que conseguirem dominar os seus tempos de carregamento encontrarão muita versatilidade e potência nas suas mãos. O NVK-S22 Smart Shotgun é uma espingarda semi-automática compacta, enquanto a pistola Bullpup NVK-P125 é especialmente concebida para longas distâncias. O clássico de Battlefield, "Throw Knives", também se juntaram à lista de armas.

O mais recente Specialist de Battlefield 2042, Rasheed Zain, utiliza a sua Espingarda de Explosão Aérea XM370A para tirar os adversários da cobertura. Adequado para liderar as linhas da frente, Zain pode recuperar e recarregar rapidamente a sua saúde depois de eliminar um inimigo.

Engate os adversários no novo Tanque EMKV90-TOR, que tem vários modos, permitindo que os jogadores se movam rapidamente com o Modo de Mobilidade ou deitem fora danos no modo de cerco mais lento. Este tanque de mudança de jogo possui um sistema de deteção que dá aos jogadores um aviso sobre os ataques que chegam.

3ª Temporada: Escalation também traz novas Atribuições que oferecem aos jogadores a oportunidade de ganhar mais Armas de Cofre, como o XM8 LMG e A-91, com ainda mais para vir nas futuras atualizações da 3ª Temporada.

As atualizações adicionais que chegam mais tarde à 3 ª Temporada incluem a tão esperada remodelação de Specialists, com a mudança para um sistema baseado em classes e um conjunto de ajustes de equilíbrio, bem como reformulações dos mapas de lançamento Manifest e Breakaway.

Os novos jogadores podem experimentar mais facilmente a 3ª Temporada e o resto de Battlefield 2042 por tempo limitado a partir deste mês de dezembro. Seja na Xbox, PC (Steam) ou PlayStation, os jogadores poderão experimentar o jogo e o valor das suas múltiplas temporadas de melhorias e conteúdos. O acesso gratuito estará disponível nas seguintes datas:

1. Xbox: Free Play Days, 1 a 4 de dezembro

2. Vapor: Fim de semana livre, 1 a 5 de dezembro

3. PlayStation: Acesso gratuito, 16 a 23 de dezembro