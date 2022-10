Bayonetta 3 chega hoje à Nintendo Switch

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Bayonetta 3, o novo jogo da série de ação, chega hoje à Nintendo Switch. Com a ajuda de um conjunto de personagens novas e antigas, a Umbra Witch vai utilizar as suas armas e artes mágicas para enfrentar uma nova ameaça, em vários locais.

Um mal misterioso na forma de armas biológicas criadas pelo Homem chamadas "Homonculi" faz com que a própria realidade esteja sob ataque, e Bayonetta está preparada para enfrentá-los. No entanto, ela não está sozinha nas suas batalhas contra esse perigo existencial, unindo-se a rostos familiares e a um conjunto de Bayonettas para ajudá-la a salvar o mundo. Das ruas de Tóquio às montanhas da China, a imparável Umbra Witch terá de usar um arsenal de habilidades demoníacas para derrotar os seus inimigos em enormes batalhas, um pouco por todo o mundo.

Tal como nos jogos Bayonetta anteriores, os jogadores guiarão a bruxa através de vários níveis enquanto lutam contra hordas de inimigos, combinando ataques corpo a corpo e tiroteios. Ao esquivarem-se dos ataques no momento certo os jogadores podem ativar o Witch Time. Esta opção permite abrandar o tempo para que a Bayonetta possa combater ao ritmo que preferir…

A Bayonetta também se cruzará com todo o tipo de demónios infernais com os quais estabelecerá pactos. A bruxa pode equipar até três demónios infernais em simultâneo e invocá-los em combate para viver a ação em estado puro graças à nova técnica Demon Slave. Enquanto isso, Demon Masquerade coloca Bayonetta a canalizar o demónio ligado à sua arma para realizar novos movimentos emocionantes e combos de arrepiar.

Desta vez, os jogadores poderão também assumir controlo de uma personagem totalmente nova, chamada Viola. A Viola dedica-se a espalhar o caos pelos inimigos e a bloquear ataques com a sua espada, apesar de poder também provocar danos devastadores com o seu caprichoso companheiro felino Cheshire, o Infernal Demon que habita dentro do amuleto da sua catana.

Os jogadores podem alternar livremente entre os modos de dificuldade Casual, Standard e Expert a qualquer momento. Um modo de treino também está disponível, permitindo que os jogadores pratiquem as suas habilidades e ataques fora do modo história.

Juntamente com a edição standard do jogo, a edição especial Trinity Masquerade também já está disponível. Inclui uma cópia física do jogo, um livro de arte para colorir de 200 páginas e três capas exclusivas uma para cada jogo da série.