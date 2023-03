Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon já chegou à Nintendo Switch

Está na hora de virar as páginas de Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon para a Nintendo Switch, um livro de histórias repleto de ilustrações vibrantes que revelam o conto encantador de uma jovem a iniciar-se nas artes das trevas. Os jogadores acompanham Cereza e o seu demónio, Cheshire, numa aventura ao longo de uma floresta repleta de perigos para descobrir as origens da bruxa de Umbra.Antes de ter ficado conhecida como "Bayonetta", Cereza arriscou tudo, aventurando-se na perigosa Floresta de Avalon na esperança de salvar a sua mãe. Coordenar as habilidades únicas de Cereza e de Cheshire é a chave para levar a melhor sobre as inúmeras armadilhas e peculiaridades da floresta e especialmente Tír na nÓgs – masmorras ilusórias que colocarão à prova a cooperação entre a Cereza e o Cheshire. Os Elemental Cores que se vão encontrando incrementam ainda mais as capacidades deste duo, abrindo novas formas de explorar a floresta e dando azo a mais estratégias de combate.Já está disponível uma demo com os primeiros capítulos do jogo Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, na Nintendo eShop. Os jogadores podem depois transferir os dados guardados da demo para a versão completa do jogo e continuar a aventura onde pararam. Tanto na demo quanto no jogo completo, as opções de acessibilidade, como reduzir o dano recebido ou automatizar certos comandos, podem ajudar os novatos e os fãs de Bayonetta a aproveitar o jogo de acordo com as suas preferências.