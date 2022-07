Bayonetta volta a enfeitiçar a Nintendo Switch a 28 de outubro

A Bayonetta regressa para oferecer mais ação emocionante e batalhas de cortar a respiração em Bayonetta 3, disponível para a Nintendo Switch a partir de 28 de outubro. O novo trailer Bayonetta 3 (Nintendo Switch) – A bruxa regressa no outono! revela a Bayonetta, aliados tanto novos como conhecidos, assim como a nova ameaça que terá de enfrentar.

No terceiro jogo da série Bayonetta, a imparável "bruxa de Umbra" deve unir forças com algumas caras conhecidas, além da misteriosa Viola e de uma variedade de outras Bayonettas, para impedir os "homúnculos" de levar a cabo os seus planos de destruição.

Os jogadores recorrerão às poderosas armas da Bayonetta, assim como à nova habilidade Demon Masquerade, para aniquilar os inimigos com ataques devastadores e poderes demoníacos. Poderá contar com eles para ajudar a implacável Bayonetta a combater uma força do Mal determinada a mergulhar a humanidade nas profundezas do caos.

O novo trailer do jogo revela detalhes adicionais sobre a nova aventura da Bayonetta, além de algumas das personagens que encontrará ao longo da sua aventura:

Múltiplas Bayonettas: Prepare-se para encontrar várias Bayonettas, cada uma mais fabulosa do que a outra, enquanto combate nas ruas de Tóquio, as montanhas da China e mais além. Pelo caminho os jogadores terão a oportunidade de descobrir se esta aliança arcana será realmente capaz de salvar a humanidade e que destino aguarda este bando de Bayonettas.

Encarne a Viola: Para além da Bayonetta, os jogadores terão a possibilidade de controlar a aprendiz de feiticeira Viola, que está a postos para acabar com os "homúnculos" com a sua fiel espada e o seu companheiro felino, o caprichoso Cheshire.

No dia 28 de outubro estará igualmente disponível uma edição Trinity Masquerade. Esta edição inclui um livro de ilustrações a cores de 200 páginas que mostra as belezas e as bestas de Bayonetta 3 em todo o seu esplendor, assim como três capas exclusivas (uma para cada jogo da trilogia Bayonetta) que, combinadas, formam uma única ilustração panorâmica. Em breve partilharemos mais detalhes sobre a edição Trinity Masquerade e a data de início do período de pré-aquisição.

Mas não é tudo: o primeiro jogo Bayonetta será lançado para a Nintendo Switch numa edição física independente no dia 30 de setembro. Mais detalhes serão revelados no futuro.