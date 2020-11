Beckham vai ganhar mais dinheiro com o FIFA21 do que quando jogava no Man. United

David Beckham, antigo internacional inglês, prepara-se para receber uma fortuna após fechar um acordo com a EA Sports. A fabricante do famoso jogo FIFA convidou o ex-jogador do Manchester United para ser capa e uma das figuras do mais recente FIFA21 e ofereceu-lhe um dos contratos mais rentáveis da indústria.

De acordo com o jornal britânico 'The Mirror', o atual dono do Inter Miami, clube que milita no campeonato norte-americano (Major League Soccer), prepara-se para receber cerca de 30 milhões de euros num contrato válido por três anos, algo que rondará os 300 mil euros por semana, superior aos cerca de 200 mil euros semanais que recebia quando era jogador dos red devils. "Será o dinheiro mais fácil que ele já alguma vez ganhou", disse uma fonte ao 'The Mirror'.





Para além de dar a cara à 'Beckham Edition', o inglês prepara-se para integrar os 'ícones' do videojogo, para além de integrar também o Modo Volta.Recorde-se que David Beckham era o embaixador do Pro Evolution Soccer (PES), jogo que pertence à japonesa Konami e que é 'rival' do FIFA.