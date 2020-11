Bee Engineering aumenta interatividade das empresas com Hyper Casual Games

A Nectar Interactive, divisão de experiências digitais da Bee Engineering, está a ajudar marcas e negócios a terem um redobrado impacto nos seus públicos através dos Hyper Casual Games. Numa fase de necessário distanciamento social, esta unidade apostou no auxílio de empresas com o desenvolvimento de um género de jogos mobile que têm melhores resultados de interação, que são mais céleres a conceber e cujo sucesso se repercute no aumento de downloads no mercado norte americano na ordem dos 76,4% em 2020 face ao período homólogo.

No atual contexto de pandemia, as marcas tiveram de encontrar novas experiências e meios para conseguirem chegar de forma direta aos consumidores. O digital passou a ser o canal primordial para impactar o público alvo. Os Hyper Casual Games garantem a diversificação e resultados de interação bastante superiores aos tradicionalmente obtidos por via de publicidade ou conteúdos em redes sociais.

Os Hyper Casual Games apostam no desenvolvimento de mecânicas simples e apelativas, o que lhes permite terem um tempo de criação mais curto que os jogos normais. O seu conceito pode ser usado num Playable Ad (Anúncio Jogável), por exemplo. Atualmente a taxa de desinstalação de apps num telemóvel chega aos 25% na primeira hora e ao fim de um mês aos 64%. Os anúncios jogáveis permitem aumentar o Life Time Value (LTV) pois o utilizador já sabe o que esperar da app. Quando aplicado, as taxas de retenção sobem para os 30-40%. Este modelo ajuda os anunciantes a poupar dinheiro. Apesar do valor por instalação ser mais alto do que um vídeo ou banner, o Return over Investment (ROI) acaba por ser superior porque elimina os utilizadores que teriam um "engagement" mais baixo.

Segundo André Santos, Product Manager da Nectar Interactive "Esta experiência tem-nos permitido ser mais eficazes na conceção de novas ideias que podemos aplicar nas campanhas digitais das marcas com as quais trabalhamos. Acelera também o processo de desenvolvimento das soluções, conseguindo desta forma ter uma resposta mais rápida num mercado muito exigente no que toca ao tempo de execução de novas formas de comunicação".

A Nectar Interactive ajuda marcas e negócios a terem uma comunicação disruptiva no contexto digital. Potencia a sua mensagem para novas audiências, através do uso de tecnologias e conceitos emergentes.