Bee Engineering desenvolve videojogo solidário e oferece donativos à União Zoófila

A Bee Academy – a academia da Bee Engineering – criou o Bee Kind, um videojogo capaz de envolver empresas e colaboradores em objetivos solidários. A fase de lançamento envolveu os seus 200 profissionais. Juntos participaram numa missão que resultou em vitória e na oferta de bens à União Zoófila. Foram entregues pacotes de ração, produtos de desparasitação e brinquedos para os animais da entidade que acolhe a Empada, a cadela afilhada desta empresa de Inovação e Tecnologia.O jogo foi desenvolvido em regime de academia sob a coordenação da Nectar Interactive, unidade de soluções digitais baseadas em videojogos, da Bee Engineering, a pensar em empresas que sentem a necessidade de envolver os seus profissionais após uma fase de prolongado afastamento físico. Com o Bee Kind conseguem aumentar a ligação entre os membros da equipa e promover os valores comuns, ao mesmo tempo que auxiliam entidades externas de solidariedade. A customização desta solução digital é possível para qualquer organização e desafio proposto.O Bee Kind coloca os jogadores a jogar um videojogo com vista a um objetivo colaborativo comum. Neste caso, o jogo consistiu num conjunto de desafios baseados em "taps". A dinâmica posta em prática para a União Zoófila contou com a superação de sete níveis, tendo cada um deles correspondido à conquista de um bem solidário. No espaço de cinco dias, e depois de mais de 17 milhões de ‘taps’, a equipa Bee Engineering conseguiu completar todos os objetivos e assim desbloquear vários donativos para a União Zoófila.Segundo José Leal e Silva, Diretor Executivo da Bee Engineering, "As organizações devem dar exemplo na educação e sensibilização, incentivando boas práticas e comportamentos adequados. A Responsabilidade Social é um destes exemplos, no entanto, muitas vezes estas colocam em prática medidas de grande impacto, mas sem a envolvência dos seus colaboradores. O objetivo do Bee Kind é precisamente ajudar toda e qualquer empresa a conseguir o envolvimento de todos os seus profissionais nas ações empresariais efetuadas e na estratégia de topo da organização. Neste exemplo, a plataforma criada conecta vários vetores de atuação da Bee Engineering nomeadamente a Bee Academy, Nectar Interactive, Responsabilidade Social e União Zoófila.