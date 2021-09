Benfica e FC Porto revelam 'ratings' dos plantéis no FIFA 22: concorda com as notas dadas?

Para lá da divulgação por parte da EA Sports dos 22 melhores jogadores do FIFA 22, Benfica e FC Porto também já deram conta dos 'ratings' dos seus planteis. Ambas as equipas têm dois jogadores com 82 (Grimaldo e Rafa nas águias; Pepe e Corona no caso dos dragões), sendo que os encarnados possuem 8 futebolistas com 80 ou mais, ao passo que no caso dos portistas há apenas seis acima dessa barreira. Acima poderá consultar todos os 'ratings'.