Benfica e Teleperformance celebram um ano de parceria com evento no Estádio da Luz

O Benfica Teleperformance, equipa de eSports dos encarnados, celebrou esta terça-feira um ano de parceria ao lado da Teleperformance Portugal, empresa de prestações de integração digital.No primeiro ano sob o desígnio Benfica Teleperformance, as águias conquistaram pela primeira vez o título nacional de futebol virtual (FIFA) no feminino, ao conquistar o FPF W Masters, e masculino, ao vencer e edição 2022/23 da eLiga Portugal.Para celebrar o ano de parceria, o Benfica organizou um evento no Estádio da Luz, ondemarcou presença. "Tem sido um trajeto vitorioso por parte do Benfica e da Teleperfomance, numa área de grande crescimento junto dos mais jovens, pelo que queremos continuar com sucesso esta aposta de futuro", assumiu José Francisco Gandarez, vice-presidente do Benfica com o pelouro da área Comercial e Marketing."A Teleperformance Portugal pretende, através desta parceria, reforçar o seu posicionamento enquanto empresa líder em serviços empresariais de integração digital. Foi uma grande época, visto que o Benfica Teleperformance ganhou o primeiro título na versão virtual da Liga Portuguesa de Futebol Profissional", acrescentou Pedro Gomes, CEO da Teleperformance em Portugal.Depois das intervenções do vice-presidente do Benfica e do CEO da Teleperformance em Portugal, deu-se início a um pequeno torneio de FIFA, onde alguns dos jogadores profissionais de eSports do Benfica Teleperformance, naturalmente, brilharam e mostraram o porquê de competirem ao mais alto nível competitivo.Em maio de 2022, a Teleperformance Portugal inaugurou a primeira Arena de eSports em Lisboa, um local onde os jogadores profissionais de eSports treinam diariamente e competem nos torneios organizados, sejam nacionais ou internacionais. Com 611 metros quadrados, a TP Game Arena Lisboa tem bancadas na arena central com capacidade para 60 pessoas, consegue acolher 50 jogadores, e está adaptada a todas as necessidades dos profissionais. Além de um vídeo wall e espaço lounge com mesa de ténis de mesa e árcades, os jogadores podem ainda usufruir de duas salas para streaming, com PCs Alienware de topo, consolas Nintendo Switch e Xbox Series X, cadeiras gaming, auscultadores e secretárias preparadas para torneios entre equipas.