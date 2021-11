Benfica em estreia no regresso da eLiga Portugal

Como ditam as regras, o melhor ficou para o fim. O último mês de 2021 reserva o arranque da maior Competição Nacional de Futebol Virtual.

Com um formato renovado, a eLiga Portugal regressa no primeiro dia do mês e revela a novidade mais aguardada: pela primeira vez, vão a jogo as 18 Sociedades Desportivas que competem na Liga Portugal bwin.

SL Benfica em estreia

A expectativa dos adeptos encarnados era enorme e é agora, finalmente, uma certeza.

Os encarnados, que nunca participaram na competição, vão entrar na eLiga Portugal com o objetivo de levantar a taça em época de estreia.

Liga Portugal bwin em modo Virtual

Com a participação das 18 Sociedades Desportivas, a eLiga Portugal torna-se, assim, na primeira competição da história dos eSports a espelhar a principal competição nacional de futebol.

Todos os emblemas que jogam, no relvado, a Liga Portugal bwin, vão agarrar no comando para disputar o título de Campeão Nacional de Futebol Virtual.

Formato inovador aumenta a exigência da fase regular

O novo formato competitivo vai obrigar as equipas a primar pela regularidade.

Na primeira fase, os conjuntos vão ser divididos em dois grupos de nove equipas, enfrentando os oito adversários sorteados no mesmo grupo.

Ao longo das nove jornadas em questão, vão ser apurados os quatro primeiros classificados de cada grupo, que avançarão, assim, para os Playoffs.

A classificação da fase regular impacta, ainda, no quadro dos derradeiros jogos, já que os encontros dos Playoffs serão emparelhados em espelho. Assim, o primeiro classificado de cada grupo vai defrontar o conjunto apurado em quarto lugar no grupo oposto.

Sorteio esta quinta-feira com JOliveira10, JPeres e Don70Pablo

A três semanas do pontapé de saída da competição, a composição dos grupos para a fase regular vai ser sorteada, em direto, na Twitch da Liga Portugal.

Para o momento, vão juntar-se ao streamer da Liga Portugal, Don70Pablo, dois grandes nomes do Futebol Virtual: JOliveira10, jogador com uma presença digital inigualável, e JPeres99, reforço do eFCPorto SoccerSoul que levantou a taça na última temporada ao serviço do SC Braga.

A partir das 18H30, os três convidados vão estar à conversa na sede da Liga Portugal, tendo ainda a responsabilidade de retirar os nomes das equipas que vão compor cada grupo.

Assim, JOliveira10 e JPeres vão poder reagir em direto ao resultado do sorteio da competição que, a partir do dia 1 de dezembro, vai marcar a semana dos amantes de eSports.

Os comandos estão ligados e a bola vai rolar. Quem vai ser o Campeão Nacional de Futebol Virtual?