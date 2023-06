Benfica Teleperformance sagra-se campeão nacional feminino de FIFA23

Benfica Teleperformance sagrou-se este domingo campeão nacional feminino de FIFA23, ao derrotar, por 2-1, a Betclic Apogee na final da competição, conquistando assim, pela primeira vez, o título da W Masters.Na grande final, a dupla encarnada, formada por Carlota Farto e Diana Ferreira, levou a melhor sobre as adversárias, vencendo o primeiro e terceiro jogos.Através das redes sociais, Diana Ferreira sublinhou a importância da conquista a nível pessoal. "Só Deus sabe o que isto significa para mim e o quanto o merecíamos. Obrigada a todos pelo apoio e carinho, não existem palavras que descrevam o que estou a sentir", escreveu.Com este resultado, Benfica Teleperformance junta o título conquistado na W Masters ao já celebrado no masculino, no passado dia 4, quando as águias venceram o Santa Clara na grande final da eLiga Portugal, por 2-1.