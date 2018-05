Finalmente! A beta aberta de H1Z1 na PlayStation 4 já arrancou e foi um verdadeiro sucesso. A Daybreak Games revelou ao mundo que o jogo foi descarregado 1.5 milhões de vezes durante as primeiras 24 horas. Um número bem relevante no univero do Gaming.





Apesar de alguns utilizadores terem experenciado alguns problemas no arranque desta ação, a verdade é que já ‘todos’ jogam H1Z1.

Autor: João Seixas