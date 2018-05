A Ubisoft anunciou que vai realizar uma beta fechada para The Crew 2, entre os dias 31 de maio e 4 de junho. Um afse de testes para as plataformas PS4, Xbox One e PC.

As inscrições já arrancaram em thecrewgame.com/beta.





Continuar a ler









Para mais conteúdos de FIFA, PES e muitos outros videojogos, segue o Rei do Gaming e subscreve:



Facebook - https://www.facebook.com/JoaoTheKingSeixas/

Instagram - https://www.instagram.com/reidogaming/

YouTube - https://www.youtube.com/user/JornalRecord

Autor: João Seixas