A Closed Beta de CrossfireX já está disponível na Xbox One para Xbox Insiders com Xbox Live Gold. A partir de hoje e até 24 de Junho, às 05:00 BST, os jogadores com acesso poderão desfrutar da acção multijogador do FPS da Smilegate Entertainment, a ser lançado em exclusivo para a Xbox no final de 2020.

Instruções para juntar-se à Closed Beta:

A Closed Beta está disponível para download a partir do Centro Xbox Insider;

Na Xbox One, inicia sessão e abre a app Xbox Insider (ou instala-a primeiro a partir da loja, se não a tiveres);

Navega até à secção de conteúdo, pesquisa e selecciona a beta de CrossfireX;

Pressiona em "Join";

Espera que o registo esteja completo para seres dirigido até à loja para instalar a beta. O número de participantes será limitado inicialmente, sendo aumentado de forma progressiva;

A Open Beta estará disponível de 25 de Junho, pelas 8:00 AM BST até 29 de Junho, pelas 05:00 AM BST. Como recompensa, todos os que jogarem uma partida durante a Open Beta receberão uma skin exclusiva para uma arma, assim que CrossfireX for lançado no final deste ano.

Em ambas as betas, os jogadores poderão escolher entre os mercenários Global Risk ou Black List em três modos de jogo: Spectre Mode, Team Match e Point Capture.

Para mais informação sobre a beta, por favor, visita a publicação no Xbox Wire.