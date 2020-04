FIFA: transmissão em direto da Betano e-Cup, com Marítimo e Sp. Braga

Numa altura em que os campeonatos de futebol estão parados, Sp. Braga e Marítimo vão esta quinta-feira entrar em ação nos relvados virtuais para participar num torneio internacional promovido pela Betano, marca que patrocina ambas as equipas. O torneio, realizado no FIFA 20, contará ainda com a presença de PAOK Salónica (Grécia) e Universidade Craiova (Roménia) e será disputado num formato de mata-mata, com meias-finais a duas mãos e uma final a uma mão. As partidas irão ser jogadas entre as 17 e as 19 horas de quinta-feira, todas com transmissão no Facebook da casas de apostas.