Betclic Apogee anuncia reforço de peso para a próxima temporada

Os Campeões Nacionais de FIFA acabam de confirmar a contratação da maior referência portuguesa desta modalidade dos Esports - Tuga810. O atual Capitão da Seleção Nacional já venceu um mundial de clubes e será sem dúvida um ativo de peso, tendo em conta os ambiciosos objetivos internacionais da Betclic Apogee Esports, que mantém na sua estrutura atletas de Portugal, Itália e Polónia.Deixando para trás uma temporada recheada de sucessos em que juntaram o título de Campeões Nacionais ao de Campeões da Europa, a formação da Betclic Apogee Esports continua a cimentar o seu estatuto de referência numa das mais populares modalidades dos Esports: FIFA. À semelhança do que acontece com o futebol tradicional, também assistimos aqui a uma intensa movimentação no mercado de transferências.O plantel para a época de 2023/2024 acaba de ser divulgado pelo CEO da equipa, Gonçalo Brandeiro. O grande destaque é sem dúvida a contratação de Tuga810 (Diogo Pombo), o único atleta português que já conquistou o título de Campeão do Mundo por clubes - FIFAe Club World Cup. O atual Capitão de Equipa da Seleção Nacional de Esports da modalidade de FIFA, venceu no ano passado a categoria de Melhor Jogador do Mundo, pela Global Soccer Digital Awards. Transferido do Atlético de Madrid, Tuga810 junta-se assim aos portugueses Darkley11, TiagoAraujo10 e RafaMonteiro. Os polacos Zalewskyy, Furman (Vice-Campeão do Mundo de seleções em 2021) e Blachu (atual Vice-Campeão Polaco) completam a equipa masculina de FIFA da Betclic Apogee Esports. O plantel será agora orientado por ZenY (André Reis), até aqui ao serviço do jogador Tuga810, que se junta à restante equipa de treinadores composta por BombNuker, Costaport e FelPato92. Em femininos destaque para a renovação das atletas ByaSeabra_09 (atual Campeã Nacional) e SilviaSantos_8, que foram também Vice-Campeãs Nacionais por equipas na última época. Os populares criadores de conteúdos RicFazeres e Yoshi93 continuam a sua ligação à Betclic Apogee como embaixadores, e passam a contar também nesta área com o influenciador italiano Capitan Barbanera.Gonçalo Brandeiro não esconde a sua satisfação com o plantel para esta temporada: "a competitividade e exigência nos Esports não tem parado de subir e por isso também nós temos de saber evoluir no mesmo sentido. Estou certo que as alterações agora introduzidas nos colocam no rumo certo para ser a referência nos vários países onde estamos presentes e também numa lógica internacional, mantendo o foco no grande objetivo do nosso coletivo – ser Campeões do Mundo de FIFA".