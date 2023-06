Betclic Apogee campeão nacional masculino do FPF Masters 2023

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Betclic Apogee sagrou-se campeão nacional de FIFA ao celebrar, no último fim de semana, a conquista do FPF Masters 2023 após derrotar o eFCPorto SoccerSoul na final do torneio.

"É um grande orgulho voltar a conquistar o troféu nacional mais cobiçado. Esta tem sido uma temporada fantástica a nível de resultados e ainda não terminou! A onda de apoio em torno da equipa tem-se feito sentir cada vez mais e é um orgulho retribuir todo este carinho com troféus. Agora estamos já focados nos próximos objetivos", afirmou Gonçalo Brandeiro, CEO da Betclic Apogee Esports após a conquista da FPF Masters.

Em femininos, a Betclic Apogee ficou-se pela final da competição, onde foi derrotado pelo Benfica Teleperformance.

No próximo fim de semana, a Betclic Apogee ruma a Londres para disputar os playoffs de acesso ao Campeonato do Mundo de FIFA.