Betclic Apogee conquistam a FPF Masters

A Betclic Apogee conquistou esta sexta-feira a FPF Masters de Futebol Virtual ao bater na final, com recurso 'à negra', os ForTheWin, por 3-2. TiagoAraújo e RastaArtur foram decisivos nos últimos dois jogos do segundo e último dia do torneio realizado na Cidade do Futebol, arrecadando para a sua organização um total de oito mil euros de prémio.