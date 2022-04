Betclic Apogee de olhos postos na sustentabilidade ambiental

A Betclic Apogee marcou presença na última edição da ENADA, certame profissional dedicado ao universo do entretenimento e do jogo. Em Rimini (Itália), a formação internacional não se limitou a lembrar as suas ambições nas competições de FIFA: deixou claro que a sustentabilidade ambiental é a grande paixão da equipa.

É por isso que decidiu abraçar uma missão que promete deixar uma forte marca nos Esports e no Gaming. Em Itália, e contrariamente àquilo que é habitual em deslocações internacionais, a equipa viveu uma pausa no calendário de competições de FIFA. Na subida ao palco, foram reforçadas as ambições da formação de Esports que junta portugueses, italianos e polacos.

A recente vitória no Campeonato da Europa de FIFA, com o atleta transalpino Hhezers, é um bom exemplo deste percurso singular. O ponto alto desta jornada em Rimini foi a apresentação do manifesto verde da equipa, que deixou claro o seu compromisso em prol da sustentabilidade ambiental: a Betclic Apogee está determinada em desempenhar um papel ativo na luta contra as alterações climáticas, liderando um movimento de transformação no mundo dos Esports.

Consciente da sua pegada ecológica – cerca de 500 toneladas de emissões de CO2 em 2022 - a equipa não tem dúvidas.

"Acredito que podemos liderar um movimento transformador dentro da comunidade dos Esports e ajudar a criar um planeta melhor para as gerações futuras", afirma Gonçalo Brandeiro, CEO da equipa.

Há desde já alguns passos visíveis rumo a este objetivo: por exemplo, as jerseys dos atletas são fabricadas com plástico 100% reciclado. Neste domínio, Brandeiro promete mais novidades para breve. Com um crescimento exponencial nos últimos anos, a indústria do gaming é hoje uma das maiores do planeta, mobilizando cerca de 3 mil milhões de utilizadores e gerando receitas superiores a 155 mil milhões de dólares.

Só nos EUA a fatura da energia ultrapassa já os 5 mil milhões de dólares/ano, o que corresponde a 24 mil toneladas de emissões de CO2/ano - o equivalente ao consumo de 85 milhões de frigoríficos ou mais de 5 milhões de automóveis. Estes números ultrapassam todo o consumo anual de países como o Siri Lanka, Estónia ou Líbano.