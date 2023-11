Betclic Apogee Esports domina FPF Christmas Challenge

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

1, 2, 3! A Betclic Apogee Esports mostrou-se a toda a força no FPF Chrismas Challenge, competição organizada pela FPF eFootball, que contou com o trio Karimisbak (Karim Rmaiti), Tuga810 (Diogo Pombo) e Darkley (Tiago Pires) nos lugares de pódio.

A Grande Final da prova de futebol virtual acabou mesmo por ser decidida entre Karimisbak e Tuga810, dois jogadores que pertencem à organização, com o italiano a levar a melhor por 3-1. Um resultado que representa um marco histórico no torneio, uma vez que pela primeira vez, em sete edições, que a vitória vai para um atleta internacional. "Estou muito feliz com esta vitória, foi sem dúvida uma das minhas melhores prestações. Tenho de agradecer à equipa por todo o apoio, certo de que esta é a primeira de muitas conquistas", disse o italiano, em declarações citadas pela assessoria de imprensa da Betclic Apogee Esports.

Já Gonçalo Brandeiro, CEO da Betclic Apogee Esports, demonstrou-se "orgulhoso" pela prestação da equipa. "Orgulhoso com o desfecho da competição, num torneio incrível para a equipa. Conseguimos acumular os três primeiros lugares numa das competições mais históricas em Portugal. Tudo isto é fruto de muito trabalho de equipa, de atletas dedicados e de um staff de classe mundial. Estou muito entusiasmado e confiante em relação ao projeto que estamos a contruir", disse.

Com esta vitória no FPF Christmas Challenge, Karimisbak garantiu um encaixe de 4.000 euros, enquanto que Tuga810 (2.º lugar) e Darkley (3.º lugar) levaram para casa 2.000 e 1.000 euros, respetivamente.