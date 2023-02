Betclic Apogee lança documentário 'Restart the Game'

A primeira equipa de Esports do mundo com certificação Carbon Neutral, a Betclic Apogee, continua a inovar no capítulo da sustentabilidade ambiental. Desta vez, a equipa anuncia o lançamento da plataforma global Gamers 4 the Planet - que irá calcular o impacto ambiental do setor e diminuir a pegada ecológica de gamers em todo o mundo. A iniciativa é a principal consequência prática do lançamento do documentário Restart the Game, cuja estreia online acontece ao dia de hoje.O grito de alerta começou com a paixão de uma equipa internacional de Esports pela sustentabilidade ambiental: depois de serem, no ano passado, a primeira equipa de Esports do mundo a receber a certificação de neutralidade carbónica, a Betclic Apogee decidiu continuar a sua caminhada verde – paralelamente a uma intensa atividade desportiva nas competições internacionais (onde acumulam vários títulos nacionais e europeus de FIFA).A mais recente iniciativa inclui o lançamento de um documentário com realização de João Pedro Moreira e música original de DJ Riot: o filme Restart the Game reflete mais uma etapa do ativismo da equipa sediada em Lisboa, que conta atualmente com 11 atletas de Portugal, Itália e Polónia. Com estreia online marcada para hoje (em https://youtu.be/mj8sgxrNVYQ), este documentário apresenta um retrato da impressionante pegada ecológica do Gaming, atividade que envolve já 40% da população mundial e cuja indústria apresentou no ano passado um volume de vendas próximo dos 200 mil milhões de euros. A caracterização desta atividade e as perspetivas futuras - incluindo a possibilidade de figurar nos Jogos Olímpicos – cruzam-se com o seu impacto ambiental. Apesar da evolução tecnológica poder sugerir o contrário, a verdade é que o consumo de energia associado ao Gaming não tem parado de crescer nos últimos anos (por exemplo a passagem da resolução de 1080p para 4K traduziu-se num aumento de 64%)."Para ser mais impactante junto da comunidade do Gaming, a estrutura do filme é semelhante à de um jogo de computador", destaca João Pedro Moreira, para quem "este foi um dos principais desafios do projeto". Já o ex-Buraka Som Sistema, DJ Riot inspirou-se no seu "passado de gamer amador para compor a música original do filme", procurando retratar "a evolução do Gaming".A principal consequência prática deste filme, que chega agora ao grande público através das plataformas digitais, dá pelo nome de Gamers 4 the Planet. Aquilo que começou por ser um manifesto lançado pela formação da Betclic Apogee Esports transformou-se numa plataforma de ação global (www.gamers4theplanet.org), onde os fãs do Gaming de todo o mundo podem, a partir de agora, inscrever-se. Calcular o impacto, diminuir a pegada ecológica, partilhar experiências e apoiar ações de regeneração são os principais pilares desta iniciativa. As equipas profissionais de Esports têm ainda acesso a uma APP exclusiva, que cumpre o objetivo de medir com todo o rigor a pegada individual e coletiva de CO2, num determinado período. Além da Betclic Apogee Esports, já integram esta plataforma referências internacionais como a FNATIC, a OG Esports ou o Esports Insider.: Cidades em Verso: João Pedro Moreira: Roger Mor: Leonor Viegas: João Pedro Moreira: Tiago Sousa: Hope – Daniel Santos \ Miúda Gira – Júlia Forbes: Ana Salcedo \ Inês Aires: Luís Graciano: Sebastião Ogando: David Miguel: DJ Riot: 2023: 18 minutos: Portugal