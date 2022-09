Betclic Apogee reforça equipa de FIFA para a nova época

Prosseguindo uma estratégia que tem como meta alcançar o título de Campeão do Mundo de FIFA, a formação da BETCLIC APOGEE acaba de anunciar o seu plantel para a época de 2022/2023. Mantendo um forte perfil internacional, há sete novos jogadores com créditos firmados na modalidade.Entradas, saídas e manutenções. São muitas as alterações na estrutura da BETCLIC APOGEE para a época de 2022/2023. O plantel acaba de ser divulgado pelo CEO da equipa, Gonçalo Brandeiro, que não esconde o principal objetivo a atingir: "Queremos ser Campeões do Mundo de FIFA por equipas. As contratações agora anunciadas vão precisamente nesse sentido".Beatriz "MissBia" Seabra, Tiago "Darkley" Pires, Rafael "RafaMonteiro" Monteiro, Luca "Lucanr1" Gomes, Karim "Karimisbak" Rmaiti, Fabio "FabioRabi" Rabindo e Kacper "Furman" Furmanek são as novidades. Portugal, Itália e Polónia continuam a ser os países representados na equipa, que reforça desta feita o seu perfil internacional. Neste campo, destaque para as contratações do Vice-Campeão do Mundo de seleções – "Furman" – e do número 2 do ranking Europe East – "Karimisbak".Entre os reforços para 2023 da BETCLIC APOGEE está MissBia, atleta que se junta a Sílvia Santos e que, de acordo com Gonçalo Brandeiro, representa "mais um passo no caminho de reforçar a aposta no cenário feminino de FIFA, impulsionando esta categoria para um patamar similar ao masculino, seja no que concerne às condições, seja ao nível da competitividade"."Darkley" \ Tiago Pires, 20 Anos - PORTUGAL"RafaMonteiro" \ Rafael Monteiro, 24 Anos - PORTUGAL"Lucanr1" \ Luca Gomes, 20 Anos - PORTUGAL"Karimisbak" \ Karim Rmaiti, 19 anos - ITÁLIA"FabioRabi" \ Fábio Rabindo, 21 Anos - ITÁLIA"Furman" \ Kacper Furmanek, 21 Anos - POLÓNIA"MissBia" \ Beatriz Seabra, 20 Anos - PORTUGAL"TiagoAraujo10" \ Tiago Araújo, 26 Anos - PORTUGAL"Zalewskyy" \ Maksimillian Zalewski, 20 Anos - POLÓNIA"Blachu" \ Szymon Blachowiak, 17 Anos - POLÓNIA"SilviaSantos" \ Sílvia Santos, 34 Anos - PORTUGAL