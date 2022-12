BETCLIC APOGEE renova com o Arouca

A BETCLIC APOGEE, a mais internacional equipa portuguesa de esports dedicada ao jogo FIFA, anunciou recentemente a renovação do acordo de parceria com o Arouca, que contemplará a participação no Campeonato eLiga Portugal, Taça da eLiga e Supertaça da eLiga, onde os quatro jogadores portugueses da equipa alinham com equipamentos personalizados.Paralelamente à sua visão e objetivos mais alargados – sendo que o principal passa pela conquista do Campeonato do Mundo de FIFA – a formação criada em 2017 tem também foco nas competições de âmbito nacional realizadas em Portugal. É precisamente neste campo que se insere a parceria estabelecida com o Futebol Clube de Arouca, uma aposta que vai continuar na época de 2022/2023.Envergando uma jersey personalizada amarela e azul, os quatro jogadores portugueses da BETCLIC APOGEE vestem assim as cores do Arouca no Campeonato eLiga Portugal, Taça eLiga Portugal e Supertaça eLiga Portugal.O CEO da equipa, Gonçalo Brandeiro explica as premissas desta parceria: "Todo o circuito de esports da Liga Portugal tem muita importância para nós. Na escolha de clube parceiro para este circuito temos em conta a partilha de valores e o trato. Foi, por isso, uma renovação natural da nossa parceria com o F.C. Arouca, clube que sempre demonstrou estar alinhado com a nossa organização nessas características. Que seja mais um ano de sucesso lado a lado com este grande clube!"