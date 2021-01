Betclic junta-se à Apogee para conquistar o Mundo dos Esports

A Betclic juntou-se à Apogee, equipa de Esports que tem dado cartas a nível nacional e internacional, para criar a Betclic Apogee. Esta equipa, que junta alguns dos melhores jogadores e treinadores nacionais e internacionais, terá como principal foco ser a melhor do Mundo no popular jogo FIFA.

A Betclic Apogee vai contar com alguns dos melhores jogadores do mundo para competir por títulos:Gonçalo Pinto a.k.a. RastaArtur, jogador português mais titulado do FIFA e Top 8 Mundial no FIFA 19;Tiago Araújo a.k.a. TiagoAraujo10, atual campeão nacional e que pretende revalidar o título com a Betclic Apogee, o experiente treinador Jorge Silva a.k.a. JMSilva90, como FIFA Manager da Betclic Apogee e, por fim, 2 Campeões do Mundo. Lucas Cuillerier a.k.a Daxe, campeão do Mundo pela França e biCampeão do Mundo ESWC e Alan Brin Cami a.k.a Zal, o treinador 6 vezes Campeão do Mundo. Estes reforços irão juntar-se à equipa que já era composta por grandes jogadores como Troppez, ex-campeão nacional e Marqzou, atual Campeão Nacional de Pro Clubs.

A Betclic Apogee leva a sustentabilidade muito a sério, pelo que procura investir na regeneração do planeta. A equipa pretende ser certificada como a primeira 100% neutra em carbono no mundo dos ESports, tendo incorporado no seu sistema de treino e competição a medição de emissões de gases de efeito de estufa. Além disso, não só o equipamento desportivo dos atletas terá uma origem sustentável como está também previsto a equipa iniciar um processo de I&D de dispositivos de jogo que serão produzidos a partir de materiais reciclados.

Ao criarem a Betclic Apogee, as duas partes reconhecem que têm um desejo comum: o de elevar a Betclic Apogee ao Top internacional dos Esports no FIFA, com títulos que nos próximos 3 anos catapultem a equipa para conquistas na Europa e no Mundo. A Betclic continua, assim, a sua estratégia de aproximação ao mundo dos ESports e do gaming à semelhança do que tem feito junto de outras comunidades, como a música, street art, e a moda.

Para Miguel Domingues, diretor de comunicação da Betclic Portugal "o apoio da Betclic à Apogee é um sinal do nosso compromisso com a comunidade de gaming em Portugal e internacionalmente. Ao longo dos últimos anos a Betclic tem vindo a percorrer um caminho diferenciado e inovador e hoje anunciamos mais um passo com este acordo de Naming Sponsor. Acreditamos que juntos vamos chegar ao topo mundial dos Esports no FIFA, é esse o nosso objectivo.

Já Gonçalo Pinto (RastaArtur), considera "que o Betclic Apogee é um projeto vencedor à nascença. Temos de considerar que juntarmos este conjunto de grandes jogadores sob a alçada de dois grandes treinadores como o Jorge Silva e o Alan Brin Cami. Queremos ser líderes na Europa e representar o melhor possível a equipa nas competições mundiais."