BioShock chega à Switch

BioShock 1, 2 e Infinite pode estar a caminho da Nintendo Switch. De acordo com o ‘Lootpots’, os títulos BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered, BioShock Infinite: The Complete Edition e BioShock: The Collection receberam avaliação e posterior classificação etária para a consola híbrida. Ou seja, provavelmente os jogos serão vendidos para a Nintendo Switch em separado.