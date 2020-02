Black Desert Online gratuito na Steam

Black Desert Online é um MMORPG que foi desenvolvido pela Pearl Abyss e publicado pela Kakao Games Europe B.V.

Para ser vosso para sempre, apenas precisam de ter conta na Steam e clicar em "adicionar à conta".

Após as 15 horas do dia 2 de março, Black Desert Online passa a custar 9,99€ na loja virtual.

A oferta ocorre em simultâneo com o lançamento da beta do battle royale Shadow Arena, que se passa no universo de Black Desert, que começou ontem (27) e vai até ao dia 8 de março.



Autor: Filipe Silva