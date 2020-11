Black Friday na PlayStation Store até dia 30 de novembro

A Sony Interactive Entertainment Portugal (SIEP) dá início às suas promoções da Black Friday 2020 ao oferecer descontos significativos no PlayStation®Plus, no PlayStation™Now e numa seleção de títulos de sucesso na PlayStation®Store.

A campanha da PlayStation® para a Black Friday 2020 começa hoje com um desconto de 25% nas subscrições anuais do PlayStation®Plus e do PlayStation™Now, o que significa que os jogadores poderão desfrutar de todas as vantagens de cada um destes serviços durante 12 meses por apenas 44,99€, em vez dos 59,99€ habituais. Este desconto de 25% em cada uma destas subscrições estará disponível até ao próximo dia 30 de novembro para compras realizadas nos pontos de venda habituais ou através da PlayStation®Store.

De realçar que os subscritores do PlayStation®Plus que tiverem uma PlayStation®5 poderão ainda desfrutar de um alinhamento selecionado de 20 jogos para a PlayStation®4 que definiram uma geração graças à Coleção PlayStation®Plus*, que inclui aclamados títulos como: God of War, Days Gone, Call of Duty Black Ops III - Zombies Chronicle Edition, Resident Evil 7, Uncharted 4: O Fim de Um Ladrão, Final Fantasy XV, Mortal Kombat X, Monster Hunter: World, Fallout 4, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e muito mais.

De lembrar também que recentemente a comunidade PlayStation®Plus atingiu os 44,9 milhões de utilizadores em todo o mundo. E que ao juntar-se a esta comunidade, os subscritores terão a oportunidade de desfrutar de jogos para a PlayStation®4 com outros jogadores online. Além disso, poderão ainda transferir mais de 24 jogos para a PlayStation®4 escolhidos a dedo todos os anos e sem custos adicionais, que poderão guardar e jogar durante o período da sua subscrição. Também poderão beneficiar de ofertas especiais em jogos e extras na PlayStation®Store ou obter 100GB de armazenamento na nuvem para as suas gravações de jogos PlayStation®4.

Por outro lado, os subscritores do PlayStation™Now (PS Now) têm a vantagem de poder jogar via streaming (de forma instantânea na nuvem, sem que seja necessário ter a versão física ou digital de um jogo) as suas aventuras PS4™, PS3™ ou PS2™, numa PlayStation®4 ou num PC com Windows. Alternativamente, o PS Now também permite descarregar os jogos da PS4™ e PS2™ diretamente para a PlayStation®4, para que seja possível jogar offline com uma resolução totalmente nativa.

Jogadores poderão desfrutar de ambos os serviços também na PlayStation®5 que já chegou a Portugal.

Para além disto, e durante o mesmo período, ou seja, até 30 de novembro, a PlayStation®Store está ainda a oferecer importantes descontos em vários títulos AAA do catálogo da PS4™ em formato digital. The Last of Us Parte II, que vendeu mais de 4 milhões de unidades nos 3 primeiros dias nas lojas, tornando-se o exclusivo PlayStation®4 que mais rápido vendeu durante este período, por exemplo, recebeu um desconto de 43%, o que significa que até ao próximo dia 30 de novembro, os jogadores poderão enfrentar os crescentes conflitos morais criados pela incansável busca de vingança da protagonista Ellie neste aclamado título da Naughty Dog por apenas 39,89€ em vez dos 69,99€ habituais. Também poderão adquirir, durante o mesmo período, o aclamado Ghost of Tsushima, onde após uma derrota devastadora face aos cruéis invasores mongóis, o nobre samurai Jin Sakai terá de sacrificar tudo para proteger o que resta da sua terra e do seu povo, por apenas 49,69€ em vez dos habituais 69,99€ habituais.

Para além disto, até dia 30 de novembro, os jogadores poderão ainda adquirir o FIFA 21 Beckham Edition por apenas 38,49€ em vez de 69,99€ e, assim, continuar a jogar as suas partidas de futebol preferidas a um preço único. Mas as novidades não ficam por aqui, e o Watch Dogs®: Legion, que dá aos jogadores a oportunidade de construírem uma resistência com praticamente qualquer pessoa que encontrem na rua, à medida que fazem hacking, se infiltram e lutam para recuperarem a Londres de um futuro próximo que está à beira da ruína, também está, até ao próximo dia 30 de novembro, disponível na PlayStation®Store com um desconto de 35%, o que significa que em vez dos 69,99€ habituais, custa agora 45,49€.

Destaque ainda para o Crash Bandicoot 4™: It’s About Time, o primeiro jogo original de Crash Bandicoot em mais de uma década, que durante este período custa 45,49€ em vez de 69,99€, e para o NBA 2K21, que antes estava disponível pelo mesmo preço e agora custa 34,99€.

Grandes descontos também estão disponíveis numa seleção de jogos do PlayStation®HITS como o God of War™, UNCHARTED™4: O Fim de Um Ladrão e, entre outros, Gran Turismo Sport.