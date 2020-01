Blood & Truth recebe nova atualização

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que o quarto conteúdo descarregável e gratuito de Blood & Truth™, um espetacular thriller de ação na primeira pessoa desenvolvido em exclusivo para o PlayStation®VR pelo estúdio britânico London Studio, já está disponível para download. E que quem o adquirir poderá desfrutar de dois novos incentivos: os desafios de fogo rápido e a cabine de DJ interativa.

De realçar que, nos desafios de ritmo de fogo rápido todos os jogadores deverão bater recordes de tempo e pontuação disparando contra discos de vinil à maior velocidade possível enquanto mergulham no ritmo frenético de Blood & Truth™. E que, a atualização à cabine de DJ interativa acima mencionada permite a Ryan Marks, protagonista da história, colocar-se atrás da cabine de DJ, o que significa que os jogadores poderão misturar as suas próprias faixas de som.

Blood & Truth™, um espetacular thriller de ação na primeira pessoa inspirado em The London Heist, o popular jogo do PlayStation VR Worlds, é considerado o primeiro jogo AAA (triple A) exclusivo do PlayStation®VR devido ao seu elevado detalhe e desempenho a nível de produção, que permitem a todos os jogadores desfrutar de uns efeitos especiais à altura dos melhores filmes de ação. Para além disto, o jogo, considerado um dos melhores títulos de realidade virtual desta geração (os seus 80 pontos no Metacritic são a prova disso), conta com vários elementos à altura dos melhores filmes de ação, como espetaculares efeitos especiais e momentos emocionantes cheios de adrenalina.

Repleto de tiroteios épicos e cenas de ação explosiva, Blood & Truth™ coloca os jogadores numa missão desesperante para salvar a família de Marks de um impiedoso barão do crime. Os jogadores terão que usar o que aprenderam nas forças especiais para escalar edifícios, entrar em instalações secretas e espalhar o caos, dispondo de uma variedade de poderosas armas de fogo contra inúmeros rufias armados. Graças ao PlayStation®VR, os jogadores poderão ainda sentir as vibrações das armas, recarregá-las com ambas as mãos, como se estivessem realmente a empunhar uma arma, e premir botões exatamente como na vida real.

Blood & Truth™, PEGI 16, está incluído nas promoções de Natal da PlayStation®, e pode ser adquirido por 19,99€ (PVP estimado) nos pontos de venda habtiuais. Para jogar este título, que é compatível com os comandos de movimento PlayStation®Move e com os comandos DUALSHOCK®4, é necessário ter o PlayStation®VR.