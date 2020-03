Boavista lança Academia de eSports na Páscoa

O Boavista anunciou esta quinta-feira a abertura de uma Academia de eSports, com um programa especial para as Férias da Páscoa, este ano vividas de uma forma muito particular. A Academia de Esports boavisteira funcionará completamente online, habitual na modalidade e uma necessidade no momento atual. Os interessados podem inscrever-se gratuitamente e participar num plano de orientação e treino com treinadores selecionados com duas aulas semanais e exercícios complementares com prática técnica e desportiva.





Reinaldo Ferreira, responsável pelos eSports do clube, explicou os objetivos desta iniciativa. "Vivemos um momento singular com efeitos pouco previsíveis no presente e no futuro. Um momento em que tudo o que fizermos será sempre pouco. E no Boavista pensamos que também devemos fazer alguma coisa. No final desta semana iniciam-se as férias da Páscoa e milhões de alunos terão duas semanas com um défice de atividades que trará certamente alguma apreensão a muitos pais. Os eSports são a única atividade competitiva que se manteve em funcionamento neste período de limitações à circulação e reunião, pois como são disputados online não constituem um perigo de saúde pública. Por isso pensamos que não haveria melhor altura para lançar a Academia de Esports do Boavista Futebol Clube do que esta. O fundamento desta Academia, como o de muitas outras, é o de proporcionar a prática da modalidade a praticantes de todos os níveis e a possibilidade de progredirem na sua prática", garantiu o dirigente da formação do Bessa.A idade mínima para inscrição são os 9 anos e até aos 16 anos será requerida a autorização do encarregado de educação. Não existe idade limite para inscrição, que é totalmente gratuita, bem como as aulas até 12 de abril.Os jogadores poderão inscrever-se para treinar e jogar um dos seguintes jogos:EA FIFA 20 nas plataformas Sony PlayStation 4 e PC;eFootball PES 2020 na plataforma Sony PlayStation 4;League of Legends na plataforma PC;Rocket League na plataforma PC;Xadrez nas plataformas PC e dispositivos móveis;Starcraft II em dispositivos móveis.Clash Royale em dispositivos móveis.As inscrições podem ser feitas a partir do Site do Clube, em www.boavistafc.pt ou directamente no formulário disponível em https://forms.gle/HeeLS5eorYg7ihTu7