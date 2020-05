Borderlands: The Handsome Collection e Sludge Life gratuitos na Epic Games Store

Durante esta semana a Epic Games Store vai oferecer Borderlands: The Handsome Collection, uma coletânia da série Borderlands, que contém Borderlands 2 e Borderlands: The Pre-Sequel assim como todos os DLC de ambos os jogos. Foram desenvolvidos pela Gearbox Software e publicados pela 2K Games, respetivamente em setembro de 2012 e outubro de 2014, chegando ao mercado nesta coleção em março de 2015.

Outro jogo que também está gratuito na loja é Sludge Life. O jogo estava anunciado para Nintendo Switch e para PC e chegou hoje (28 de maio) à Epic Games para aqui ficar durante um ano (até 28 de maio de 2021) de forma gratuita. Foi desenvolvido por Terri Vellmann e Doseone e publicado pela Devolver Digital.

Tendo conta na loja virtual, tem de aceder às páginas dos videojogos e fazer os pedidos.

Após as 16 horas do dia 4 de junho, Borderlands: The Handsome Collection passa a custar 59,99€.

Também após as 16 horas, mas do dia 28 de maio de 2021, Sludge Life passa a custar 13,60€.

Os jogos sucedem a Sid Meier’s Civilization VI como jogo(s) gratuito(s) da semana.

A aposta recente da Epic Games de não revelar o(s) videojogo(s) que vai oferecer na próxima semana parece ter sido em vão graças a um rumor. Grand Theft Auto V, Sid Meier’s Civilization VI e agora também Borderlands: The Handsome Collection são exemplos comprovados do mesmo, pelo que apenas falta ARK: Survival Evolved ser o jogo oferecido a partir de 4 de junho para deixar de ser um rumor e passar a ser oficial.

Para o dia 11 de junho já está confirmado que a prenda da semana será Samurai Shodown NeoGeo Collection, uma coleção da série Samurai Showdown que trará o primeiro Samurai Shodown (1993), Samurai Shodown II (1994), Samurai Shodown III (1995), Samurai Shodown IV: Amakusa's Revenge (1996), Samurai Shodown V (2003), Samurai Shodown V Special (2004) e ainda Samurai Shodown V Perfect, um jogo que ainda não tinha sido lançado.

