Brasil completa o lote de seleções em Captain Tsubasa: Rise of New Champions

A Bandai Namco Entertainment revelou mais um trailer para Captain Tsubasa: Rise of New Champions para mostrar a seleção júnior do Brasil.





A equipa sul-americana é descrita como "a mais forte" no jogo e é a última a ser mostrada, juntando-se assim à Argentina, ao Uruguai, aos Estados Unidos da América, ao Senegal, à Alemanha, à França, aos Países Baixos, à Inglaterra, à Itália e, claro, ao Japão, para competir no torneio internacional de juniores.No vídeo da seleção canarinha foram destacados quatro jogadores: o guarda-redes Keizinho, o defesa Alberto, o médio Luciano Leo e o avançado Carlos Bara.O "goleiro" Keizinho destaca-se por defender "acrobaticamente a baliza com a sua flexibilidade e reflexos maravilhosos" e por "nunca parar de sorrir, já que acredita que o futebol deve ser alegre e divertido".Seguindo para a defesa temos o "zagueiro" Alberto, "um grande líder que une os seus diferentes companheiros de equipa", daí ser o capitão. Para além disso, "o defesa mais habilidoso do Brasil" também "contribui para o ataque como líbero".Depois vem Luciano Leo que, apresar de ser avançado, vai jogar no torneio no meio do terreno de jogo. Por já jogar há muito tempo com Carlos Bara, o avançado, esta foi a forma encontrada para Bara demonstrar todo o seu potencial.Para finalizar, o já mencionado Carlos Bara, o avançado "conhecido pelo seu físico robusto e pela sua precisa técnica semelhante a um robô". "Clinicamente calmo, aconteça o que quer que seja, Bara é o craque do Reino do Futebol, que marca muitos golos e está determinado em vencer todos os jogos".Captain Tsubasa: Rise of New Champions chega a 28 de agosto para Nintendo Switch, PC (Steam) e PlayStation 4.