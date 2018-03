Para quem, como eu, passou a infância a jogar ao berlinde e à bola na rua, poder estar de capacete de Realidade Virtual na cabeça a matar terroristas é um sonho. Depois de alguns títulos de guerra menos dinâmicos e com mais complicações ao nível tecnológico, surge Bravo Team, onde tudo flui com mais facilidade e onde finalmente nos podemos sentir realmente dentro da acção.

À partida, sentimos que se trata de um jogo ao estilo Rainbow Six ou mesmo COD: Modern Warfare, mas com a grata possibilidade de estarmos "lá dentro", mercê dos PSVR. E apesar de alguns momentos menos felizes, podemos dizer que este é um título com o qual nos podemos divertir algumas horas sem aquele sentimento de que a tecnologia de Realidade Virtual ainda precisa de alguns ajustes. Esse momento chega, mas antes divertimo-nos bastante aos tiros no meio da cidade.

Logo nos primeiros instantes sentimos alguma remissão ao London Heist, um dos jogos que compunha o VR Worlds, um conjunto de jogos que ajudou ao lançamento do PSVR. Isto porque podemos apontar a arma, disparar rajadas e rajadas de tiros, girar 180 graus, mas não conseguimos… andar. Para nos movimentar-nos temos de apontar a arma para um esconderijo, clicar no botão e aí sim avançamos até ao local predefinido. É um bocado anticlímax, mas faz parte da dinâmica deste tipo de jogos.

Construído em torno do PSVR Aim Controller, Bravo Team tem muito mais "pica" quando utilizamos este periférico. Sentimo-nos mais dentro da trama, torna-se mais fácil apontar e acertar e, feitas as contas, se o grande objectivo é replicar a realidade, nada como ter uma arma na mão. Podemos, obviamente, jogar com o comando da PS4, mas não definitivamente a mesma coisa. Nem de perto nem de longe.

Com três a quatro horas de duração, este título permite jogar sozinho ou com um companheiro online, sendo que caso não tenhamos "amigos" os postos do batalhão são ocupados por bots.

Falta ainda dizer que em termos de detalhe gráfico a coisa poderia estar bem melhor. Em alguns momentos pensamos até que estamos a jogar PS3 com Realidade Virtual, o que não é propriamente o melhor sentimento do mundo. De qualquer forma isto é algo a que estamos habituados em alguns títulos de VR, fruto das normais dificuldades técnicas de implementação.

Feitas as contas, a melhor forma de dar um ditame final sobre Bravo Team é utilizando precisamente o Aim Controller da Sony. Caso tenham, avancem sem medos, porque apesar de alguns detalhes menos conseguidos, vão gostar e divertir-se com este jogo. Caso contrário, mais vale pensarem noutra possibilidade, porque só com o velhinho comando da PS4 a coisa é capaz de não ser tão divertida.