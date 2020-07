Brawlhalla vai chegar aos dispositivos Android e iOS em agosto

Na Ubisoft Forward foi anunciado que Brawlhalla vai chegar a mais jogadores. O jogo desenvolvido pela Blue Mammoth Games já está disponível para Nintendo Switch, PC (Steam), PlayStation 4 e Xbox One mas vai também chegar aos dispositivos Android e iOS no início do próximo mês, mais precisamente no dia 6 de agosto.

A chegada ao mobile contará com controlos costumizáveis e cross-play com todas as plataformas.

Para além disso, quem fizer o pré-registo ganhará uma skin de graça no dia de lançamento.

Autor: Filipe Silva