Bruno Fernandes em alta no FIFA e no PES

Após a saída do internacional português do Sporting para o Manchester United, as boas exibições não pararam.

No jogo de estreia na Premier League até ficou em branco contra o Wolverhampton mas, no jogo seguinte, frente ao Chelsea, fez a sua primeira assistência como Red Devil e ajudou o clube a regressar às vitórias na Liga Inglesa. E na última jornada, em Old Trafford contra o Watford, fez finalmente o gosto ao pé, ao bater Ben Foster de grande penalidade, uma falta que o próprio sofreu (e ainda assistiu Mason Greenwood para o 3-0 final).

Exibições que não passaram despercebidas nem à EA Sports nem à Konami que, nos respetivos jogos, lançaram novas versões especiais do jogador luso.

No FIFA 20, o médio ofensivo recebeu uma carta de 88 de overall na atual equipa da semana.

E no eFootball PES 2020, Bruno Fernandes tem agora uma versão sua com 91 de pontuação e que pode chegar aos 96 no nível máximo.



Autor: Filipe Silva