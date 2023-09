Bundle PS5: Edição Limitada de Marvel’s Spider-Man 2 a caminho

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que, a partir de hoje, o Bundle de Edição Limitada da PlayStation®5 do Marvel's Spider-Man 2, que inclui uma consola PlayStation®5 com um design inspirado no jogo e um comando sem fios DualSense a condizer, já está disponível para compra, tanto na PlayStation Direct, como nos pontos de venda habituais. Também é possível adquirir em separado o comando sem fios DualSense (PVP 79,99€), disponível a partir de hoje, e as tampas de consola PlayStation®5 (PVP 64,99€), disponíveis a partir do dia 08 de setembro. O trailer da edição limitada pode ser visto aqui.

Com um PVPR de 659,99€*, a consola PS5™ - Bundle de Edição Limitada Marvel's Spider-Man 2 inclui um voucher para download do jogo completo Marvel’s Spider Man 2, que pode ser redimido a partir do seu lançamento, no próximo dia 20 de outubro de 2023. Esta edição exclusiva da consola é inspirada no Venom e no simbiote e foi apresentada na última Comic Con em San Diego. Inclui assim uma tampa com um design personalizado com o simbionte a aproximar-se do ícone branco da Aranha do jogo, e também com um DualSense que mostra novamente a ameaça do simbionte a rastejar por todo o comando.

Em Marvel's Spider-Man 2, Peter Parker e Miles Morales regressam numa aventura emocionante nesta aclamada série de videojogos. Os jogadores vão poder balançar, saltar e usar as novas asas de teias para viajar pela Nova York da Marvel, enquanto mudam entre os dois Spider-Man ao longo da história, cada um com seus poderes épicos, enfrentando o icónico vilão Venom que ameaça destruir as suas vidas, cidade e o mundo. O Marvel's Spider-Man 2 será lançado na sexta-feira, dia 20 de outubro de 2023, em exclusivo para PlayStation®5 e já está disponível para reserva, em todas as edições, na PlayStation Store, PlayStation Direct e pontos de venda habituais.